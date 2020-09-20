Красніков розповів, що купив Ахметов для Луческу

Колишній віцепрезидент Динамо Євген Красніков, який нині очолює харківський "Метал" розповів про трансферну політику "Шахтаря".

Відомий функціонер, який відкрив Україні з десяток крутих футболістів від Жажі до Тайсона, згадав, як Ринат Ахметов купував гравців для Луческу.

"Рінат Леонідович крім Неймара, купив Луческу весь цвiт бразильського футболу. Вони купили багато класних футболістів. Якщо навіть Ісмаїлі не попадав в старт через конкуренцію, то це дуже потужна селекційна робота. Але ці всі події карти сплутали. Погано, що Рінат Леонідович на футбол не ходить, погано, що немає Ярославського, погано, що Коломойського немає. Це ті люди, у яких є в Україні гроші і які можуть їх вкладати. Для них треба створювати умови, і для багатих треба створювати умови. Футбол і спорт – це один з двигунів прогресу в країні", – сказав Красніков в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, який відбувся після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київського "Динамо".