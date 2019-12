"Найкращий сейв сезону?" УЄФА в захваті від гри українського голкіпера

УЄФА залишився в захваті від гри українського голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа в матчі п'ятого туру Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

"А ви бачили сейв, який був би кращим за цей, у нинішньому сезоні?" – йдеться в пості на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Have you seen a better save this season?



🚫 Oleksandriya 's Yuriy Pankiv 🤯 #UEL | @ FCO1948 pic.twitter.com/ZtEWKwZq8W