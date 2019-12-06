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6 грудня • оновлено в 16:55
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"Найкращий сейв сезону?" УЄФА в захваті від гри українського голкіпера

2.3т
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УЄФА залишився в захваті від гри українського голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа в матчі п'ятого туру Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

"А ви бачили сейв, який був би кращим за цей, у нинішньому сезоні?" – йдеться в пості на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Юрій Паньків

Юрій Паньків

Footboom.com

Нагадаємо, що, незважаючи на відмінний виступ Паньківа в поєдинку проти німецької команди, український клуб не зумів домогтися позитивного результату, програвши домашній матч з рахунком 0:1. У такий спосіб "Олександрія" втратила усі шанси на вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи, тому остання гра в групі стане для неї формальністю.

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Тема
Ліга Європи
Теги
ПФК Олександрія ФК Вольфсбург
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