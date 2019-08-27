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Кращий і гірший: Зінченко здивував своєю грою за "Манчестер Сіті"

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Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став одним із найпомітніших і найкорисніших гравців у складі свого клубу "Манчестер Сіті" в поєдинку англійської Прем'єр-ліги з "Борнмутом".

Олександр Зінченко в матчі з "Борнмутом"

Олександр Зінченко в матчі з "Борнмутом"

Як повідомляє zbirna.com, Зінченко увійшов до п'ятірки найкорисніших гравців команди в цьому матчі. Навіть незважаючи на швидкий забитий м'яч і перевагу в рахунку впродовж 75-ти хвилин, футболісти "Ман Сіті" грали в своєму звичному стилі — з позиції сили, а володіння м'ячем становило 68% часу.

Українець Зінченко отримав від аналітичної компанії InStat за матч 317 балів — це вище за його середній показник у нинішньому сезоні.

Точність передач Олександра становила 91%, три з них були гострими. Зінченко став найкращим у команді за кількістю підбирань — 15. Але водночас показав найгірший результат у єдиноборствах, вигравши тільки чотири дуелі з 13-ти.

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Варто додати, що в матчі з "Борнмутом" команда Гвардіоли здобула чергову перемогу на виїзді — 3:1.

Олександр Зінченко отримав високу оцінку за гру з "Борнмутом"

Олександр Зінченко отримав високу оцінку за гру з "Борнмутом"

Зазначимо, що вже 2 вересня розпочнеться підготовчий збір національної команди України перед матчем кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра у Вільнюсі пройде 7 вересня, а 10 вересня в Дніпрі українці проведуть товариський поєдинок із Нігерією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Роман Яремчук забив красивий гол у чемпіонаті Бельгії.

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Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Борнмут
Теги
збірна України з футболу ФК Манчестер Сіті
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