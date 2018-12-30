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"Кращий": Гвардіола порадив зіркам "Манчестер Сіті" вчитися у Зінченка

23.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком.

Олександр Зінеченко (зліва)

Олександр Зінеченко (зліва)

Хавбек "городян" на 35-й хвилині припустився помилки, яка призвела до голу в його ворота, а через 10 хвилин віддав точний пас.

"Зінченко сьогодні був найкращим гравцем на полі. Знаєте чому? Тому що після помилки він не ховався. Я сказав хлопцям у перерві між таймами: "Вчіться у нього. Кожен може помилятися, кожен. Але подивіться, як він на це відреагував", – заявив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

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Зінченко забив переможний гол і вивів "Манчестер Сіті" до півфіналу Кубка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня у матчі Прем'єр-ліги Англії проти "Борнмута" партнер по команді, екс-гравець "Шахтаря" Фернандіньо зламав Зінченку ніс. Футболіст у крові покинув поле.

Пізніше Зінченка в масці в образі персонажа з мультсеріалу "Сімпсони" зобразив один із українських художників.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр ЗінченкоПеп Гвардіола
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Зинченко молодец, а статья- дерьмо. Кто соперник, какой счет, и, в конце концов, где таблица чемпионата. Или,я извиняюсь, это не про футбол?
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