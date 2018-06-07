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Кращий бомбардир УПЛ покинув "Шахтар": став відомий новий клуб гравця

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Кращий бомбардир української прем'єр-ліги сезону 2017/2018 (30 матчів, 21 гол) екс-форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра став гравцем лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє Twitter клубу.

Угоду з 27-річним аргентинцем "орли" оформили на чотири роки. Нову команду футболіст знайшов на правах вільного агента, оскільки його контракт з "гірниками" добіг кінця.

"Це величезний клуб! Я був з" Бенфікою "з тих пір, як був молодий, через всіх аргентинських футболістів, які грали тут. Це мрія, щоб бути в цьому клубі, де грали відмінні виконавці", - наводить слова Феррейри клубна прес-служба.

Всього за "Шахтар" аргентинець провів 115 матчів у всіх турнірах і відзначився 59 голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній одноклубник Феррейри також змінив прописку.

Автор
Факундо ФерейраФакундо Ферейра
Об'єкт
ФК Шахтар
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