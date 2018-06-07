Кращий бомбардир УПЛ покинув "Шахтар": став відомий новий клуб гравця

Кращий бомбардир української прем'єр-ліги сезону 2017/2018 (30 матчів, 21 гол) екс-форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра став гравцем лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє Twitter клубу.

"É um Clube enorme! Acompanho o Benfica desde jovem." - SL Benfica (@SLBenfica) June 6, 2018

Угоду з 27-річним аргентинцем "орли" оформили на чотири роки. Нову команду футболіст знайшов на правах вільного агента, оскільки його контракт з "гірниками" добіг кінця.

"Це величезний клуб! Я був з" Бенфікою "з тих пір, як був молодий, через всіх аргентинських футболістів, які грали тут. Це мрія, щоб бути в цьому клубі, де грали відмінні виконавці", - наводить слова Феррейри клубна прес-служба.

Всього за "Шахтар" аргентинець провів 115 матчів у всіх турнірах і відзначився 59 голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній одноклубник Феррейри також змінив прописку.