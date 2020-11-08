Найкращий бомбардир "Барселони" отримав розрив меніска і не зіграє з "Динамо"

Півзахисник "Барселони" Анссумане Фаті під час матчу чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (5:2) отримав розрив внутрішнього меніска лівого колінного суглоба.

18-річний футболіст був замінений у перерві.

Ансуї Фаті отримав травму Twitter "Барселони"

Як повідомляє AS, терміни відновлення 18-річного футболіста можуть варіюватися, але вже точно відомо, що гравець не зіграє в Києві у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Якщо меніск вдасться зашити, відновлення буде займати три-чотири місяці. При іншому варіанті, коли розірваний меніск видаляють, час відновлення помітно скоротиться (близько двох місяців), але в майбутньому це може привести до дегенеративних проблем з хрящем.

З чотирма голами Ансуї є найкращим бомбардиром "Барселони" в поточнiй іспанській першості.

6 вересня Фаті забив збірній України в матчі Ліги націй і став наймолодшим автором гола у складі збірної Іспанії в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада "Динамо" в ослабленому через COVID-19 складі мінімально програло "Барселоні" в 3-му турі ЛЧ.