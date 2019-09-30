"Вийшла така ситуація": лідер "Динамо" розповів про роботу з Михайличенком

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков поділився емоціями після перемоги своєї команди в матчі 9-го туру Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1".
Віктор Циганков
ФК "Динамо"
За словами футболіста столичного клубу, тепер вдається краще розуміти вимоги головного тренера Олексія Михайличенка.
"Гол у ворота "Дніпра-1"? Вийшла така ситуація: я побачив, що Миколенко побіг. Можливо, все було красиво, але це ще більше потрібно відпрацьовувати на тренуваннях, щоб цього більше було в іграх. Не можна сказати, що ми раніше не підлаштовувалися один до одного. Але зараз ми краще розуміємо вимоги тренерського штабу", — сказав Циганков в ефірі програми "Профутбол".
Зазначимо, що після тривалого відрізка без перемог у "Динамо" почалася "світла смуга" — підопічні Михайличенка виграли чотири останні зустрічі поспіль, три з яких в УПЛ.
Нині кияни ділять 2-3 місця в турнірній таблиці з "Десною". Від лідируючого "Шахтаря" відставання "біло-синіх" досі становить 10 пунктів.
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