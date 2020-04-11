Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота ФК "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає, що наша країна зобов'язана була проводити акції проти російської агресії.

Рустам Худжамов ТК Футбол

"Я за те, щоб проводити акції, які свого часу проводилися в Грузії перед футбольними матчами. Де чітко говорили про російську окупацію. Це було б значно краще, аніж виступи Зеленського. Це би привернуло увагу по всьому світу", - цитує футболіста tribuna .com.

Нагадаємо, що в червні 2019 року гравці грузинських клубів вийшли на поле в екіпіруванні з написами про те, що частина території Грузії окупована Росією.

Акції в Грузії проти російської окупації ФК Торпедо

"Ми з Грузії і нашу країну окупувала Росія", - було написано на футболках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Худжамов заявив, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.