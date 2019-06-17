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"Краще б я помер": легендарний Тотті оголосив про важливе рішення

2.7тЧитати матеріал російською

Легендарний італієць Франческо Тотті офіційно оголосив проте, що залишає римську "Рому".

На спеціально організованій прес-конференції в Національному олімпійському комітеті Італії "Імператор" попрощався з командою, у складі якої провів 25 сезонів, а потім зайняв пост директора клубу.

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"Краще б я помер": легендарний Тотті оголосив про важливе рішення

офіційний сайт Фраченско Тотті

"Це надзвичайно важкий день для мене. Мені здається, що краще б я помер... Сподіваюся, що це піде на користь команді. Але мені дуже важко було миритися з положенням, коли людям, які стоять біля керма, була байдужа доля клубу. Вони могли в будь-який момент виїхати кудись на тиждень у своїх справах і ні про що не думати. І від цього нікому не було ні холодно, ні спекотно. Їх відсутності взагалі ніхто не помічав. Я так не можу. "Рома" занадто багато значить для мене", – наводить слова легенди "вовків" Sport Mediaset.

Тотті зіграв у складі "Роми" 786 матчів (307 голів), завершивши кар'єру в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим головним тренером римської "Роми" став тепер уже екс-наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Франческо Тотті
Місце
ІталіяРим
Тег
ФК Рома
Джерело
Джерело:Football.ua
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