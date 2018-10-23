''Кожен день'': Хачеріді розповів про переговори із "Шахтарем"

Колишній захисник "Динамо" Євген Хачеріді зізнався, що в 2013 році вів переговори про трансфер у донецький "Шахтар".

"Спочатку загорівся, потім пройшов час, і зрозумів — нi. І слава Богу, що все так і закінчилося. Я не хочу нікого обманювати, кажу так, як є. "Шахтар" включився і тоді переговори були кожен день. І Даріо намагався... Добре, що все так закінчилося, що я залишився у "Динамо" і підписав новий контракт. Зовсім не шкодую. Для мене "Динамо" — №1", без сумніву", — сказав Хачеріді в інтерв'ю FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня 2013 року Хачеріді підписав із "Динамо" новий п'ятирічний контракт.

У літній період 2013 року Євгеном активно цікавився "Шахтар", зробивши двi офіційних пропозиції "Динамо" (12 і 15 мільйонів євро), але він так і не покинув команду.

Зараз Євген виступає за ПАОК, перейшовши в грецький клуб у травні 2018 го.