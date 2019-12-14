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14 грудня • оновлено в 22:25
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"Шматок л*йна в команду": український тренер розпік футболістів, якi "на*рали на гру"

3.5т
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Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин емоційно прокоментував поразку від "Львова" (1:3) у 18-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

"Шматок л*йна в команду": український тренер розпік футболістів, якi "на*рали на гру"

"Завершальний матч сезону. Якби виграли – це були б відмінні півсезону для нашої команди. А так, ця гра – шматок лай*а в нашу команду, відбиток буде лежати впродовж усієї відпустки. Не можу знайти таких слів... просто воно в серці колом стоїть. Як можна було однією грою на*рати на те, чого ми домагалися протягом усього сезону", – сказав Костишин на післяматчевій конференції.

Наставнику не сподобався настрій команди на матч, відповідальність гравців, виконання установки

"Ми домовлялися зовсім про інше. Я розумію, якби вони виконували установку і ми б програли, то я б звинувачував себе. А так установка була зовсім інша, футболісти вирішили грати по-своєму, мені це сильно не сподобалося. Дуже погана гра в нашому виконанні і найбільше мене образило, що не було великого бажання, яким ми славимося. А сьогодні ми вийшли – 11 піжонів, майстрів, який вирішили показувати майстерність без настрою і агресії", - зазначив Костишин.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Теги
ФК Колос ФК Львів
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