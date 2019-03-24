"Косив, як кеглі": божевільному футболісту, який збив 11 дітей, загрожує в'язниця

Футболістові аматорської команди з Уельсу "Маргем" Лі Тейлору, який врізався після програного матчу ліги в натовп уболівальників суперника, протягом двох тижнів повинні винести вирок.

В Уельсі рік тому стався інцидент, в результаті якого більше десятка осіб отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, повідомляє Газета.ру.

Лi Тейлор walesonline.co.uk

Після поразки своєї команди в матчі аматорської ліги Південного Уельсу від "Корнеллі" з рахунком 0:5 35-річний футболіст Лі Тейлор на парковці стадіону протаранив на власному автомобілі натовп уболівальників команди суперника.

Після закінчився матчу Тейлор почув, сідаючи в машину, провокаційні скандування на свою адресу з боку юних уболівальників "Корнеллі" і, недовго думаючи, врізався в натовп підлітків на особистому автомобілі.

В результаті дій футболіста-аматора одинадцять осіб отримали ушкодження і звернулися за медичну допомогу. Сам Тейлор був заарештований органами правопорядку, але пізніше відпущений після пред'явлення звинувачень.

Тепер уже 36-річному валлійцю інкримінуються небезпечне водіння, спроба нанесення шкоди здоров'ю і напад. Прокурор Крістофер Рис заявив в суді, що обвинувачений "використовував свою машину в якості зброї" проти молодих людей і "косив їх як кеглі в боулінгу".

Слідство тривало протягом року, а тепер починаються слухання, які повинні тривати близько двох тижнів і можуть привести до реального терміну ув'язнення або ж умовного покарання, штрафу і виправних робіт для спортсмена.

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