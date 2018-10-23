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Кошмар росіян у Римі: результати Ліги чемпіонів

15.5тЧитати матеріал російською

У Європі відбувся третій тур найпрестижнішого футбольного клубного турніру континенту — Ліги чемпіонів. 16 команд у вівторок, 23 жовтня, провели поєдинки у групах E, F, G і H.

З результатів варто відзначити ганьбу ЦСКА в Римі і страшний інцидент із російськими фанатами, а також мінімальну перемогу "Ювентуса" над "Манчестер Юнайтед" у центральному протистоянні дня. Крім того, суперники "Шахтаря" "Хоффенхайм" і "Ліон" влаштували гольову перестрілку в Зінсхаймі, а "Шахтар" не зміг нав'язати боротьбу чемпіону Англії "Манчестер Сіті".

В інших зустрічах "Баварія" впевнено здолала АЕК Чигиринського, "Янг Бойз" розписав мирову із "Валенсією", "Аякс" мінімально обіграв "Бенфіку", "Реал" здобув першу за останні шість матчів перемогу в грі з "Вікторією" (Пльзень).

Результати 2 жовтня

Група Е

АЕК (Греція) — "Баварія" (Німеччина) 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 — 61 Мартінес, 0:2 — 63 Левандовскі.
АЕК — Баркас, Чигринський, Ламбропулос, Хульт, Бакакіс, Манталос (Алеф, 76), Сімойнш, Бакасетас, Галанопулос (Родріго Гало, 84), Клонарідіс (Бойє, 64), Понсе.
"Баварія" — Нойер, Зюле, Рафінья, Кімміх, Хуммельс, Алькантара, Мартінес, Роббен, Хамес (Горетцка, 62), Гнабрі (Мюллер, 75), Левандовскі (Вагнер, 84).

"Аякс" (Голландія) "Бенфіка" (Португалія) 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 — 90 Мазрауі.
"Аякс" — Онана, Блінд, де Лігт, Тальяфіко, Мазрауі, де Йонг, Шене, Зіеш, ван де Бек (Нерес, 88), Тадич, Дольберг.
"Бенфіка" — Влаходімос, Конті, Грімальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш, Фейса, Пицци (Пірес, 79), Сальвіо, Рафа Сілва (Серви, 90), Сеферович.
Попередження: Жардел (9), Мазрауі (22), Онана (39), Тальяфіко (49), Конті (64), Сальвіо (72), Сеферович (86)

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Група F

"Шахтар" (Україна) "Манчестер Сіті" (Англія) 0:3 (0:2, 0:1)
Голи: 0:1 — 30 Сільва, 0:2 — 35 Лапорт, 0:3 — 70 Бернарду Сілва.
"Шахтар" — П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракицький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.
"Манчестер Сіті" — Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Уокер, 80), Сільва, Фернандіньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус (Фоден, 87).
Попередження: Кривцов (87), Отаменді (90).

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Шахтар" — "Манчестер Сіті"

"Хоффенхайм" (Німеччина) "Ліон" (Франція) 3:3 (1:1, 2:2)
Голи: 0:1 — 26 Траоре, 1:1 — 32 Крамаріч, 2:1 — 47 Крамаріч, 2:2 — 59 Ндомбеле, 2:3 — 67 Депай, 3:3 — 90 Жоелінтон.
"Хоффенхайм" — Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Шульц, Грілліч, Демірбай, Бичакчич (Нелсон, 73), Крамаріч, Салаї (Жоелінтон, 60), Бельфоділь (Цубер, 81).
"Ліон" — Антоні Лопеш, Марсело, Тете, Денайер, Менді, Тер'є (Феррі, 82), Ндомбеле, Депай (Дембеле, 81), Ауар, Траоре (Діоп, 90), Тузара.
Попередження: Тете (86), Демірбай (90).

Група G

"Рома" (Італія) ЦСКА (Росія) 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 — 30 Джеко, 2:0 — 43 Джеко, 3:0 — 50 Ундер.
"Рома" — Ольсен, Фасіо, Манолас, Сантон, Флоренці, де Россі (Шик, 81), Нзонзі, Пеллегріні (Крістанте, 68), Ундер (Коларов, 73), Ель-Шаараві, Джеко.
ЦСКА — Помазун, Родріго Бека, Чернов (Хосоно, 57), Набабкін, Магнуссон, Ахметов, Обляков (Дзагоєв, 57), Влашич, Сігурдссон, Фернандес, Чалов (Нисимура, 90).
Попередження: Набабкін (71), Сігурдссон (88).

"Рома" — ЦСКА

"Рома" — ЦСКА

"Рома" — ЦСКА

"Рома" — ЦСКА

"Реал" Мадрид (Іспанія) "Вікторія" Пльзень (Чехія) 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 — 11 Бензема, 2:0 — 55 Марсело, 2:1 — 78 Грошовскі.
"Реал Мадрид" — Навас, Рамос, Начо, Марсело, Васкес, Кроос, Каземіро, Іско (Вальверде, 54), Модріч, Бейл (Асенсіо, 75), Бензема (Діас, 88).
"Вікторія" — Грушка, Губник, Гейда, Лімберскі, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Прохазка (Горшава, 65), Петржела (Ржезнічек, 86), Грошовскі, Ршезнік, Крменчік.
Попередження: Лімберськи (27), Іско (32), Кроос (59), Рамос (90).

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Група H

"Янг Бойз" (Швейцарія) "Валенсія" (Іспанія) 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 — 26 Батшуайі, 1:1 — 55, пенальті Оаро.
"Янг Бойз" — Вельфлі, фон Берген, Беніто, Мбабу, Сулеймані (Нгамале, 74), Соу, Саного, Лаупер, Фасснахт (Бертоне, 85), Ассаль, Оаро (Нсаме, 79).
"Валенсія" — Нето, Габріел, Гайя, Пиччини, Діакабі, Солер, Парехо, Кондогбіа (Коклен, 70), Ферран Торрес (Гамейро, 67), Родріго, Батшуайі.
Попередження: Габріел (8), Мбабу (42), Солер (77).

"Манчестер Юнайтед" (Англія) "Ювентус" (Італія) 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 — 17 Диба.
"Манчестер Юнайтед" — Де Хеа, Смоллінг, Шоу, Янг, Лінделеф, Матіч, Погба, Мата, Марсьяль, Лукаку, Решфорд.
"Ювентус" — Шченсни, К'єлліні, Алекс Сандро, Жоау Канселье (Дуглас Коста, 87), Бонуччі, Бентанкур, Пьянич, Матюїді, Куадрадо (Бардзальї, 81), Дибала (Федеріко Бернардескі, 78), Роналду.
Попередження: Матюїді (59), Янг (77), К'єлліні (82).

"Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

Кошмар росіян у Римі: результати Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати ЦСКА потрапили у страшну "м'ясорубку" перед матчем проти "Роми".

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

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Ліга чемпіонівНС у метро Риму
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Позор прокакать дома ...с таким счётом))
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Форевер Константин
Форевер Константин
ЦСКА и Шахтер проиграли с одинаковым счётом 0:3. Но для ЦСКА это ПОЗОР, а Шахтер просто НЕ СМОГ НАВЯЗАТЬ ИГРУ. Корр, ты как всегда в своём репертуаре. В очередной раз сделал мне весёлое утро.
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