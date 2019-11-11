Кошмар для Тайсона: що дійсно викликало скандал через расизм на матчі "Шахтаря" та "Динамо"

Чергове українське Класіко точно не запам'ятається футболом "Динамо" або "Шахтаря". Тепер (принаймні, до наступного разу) у всеукраїнського дербі інший відтінок - расистський.

Перерваний поєдинок, середній палець і сльози Тайсона, а також нервові розмови гравців "Динамо" зі своїми ультрас - це лише поверхня "вируючого казана" навколо теми расизму в футболі. Казана, з якого вчора в різній мірі сьорбнули всі. Але невже справа реально дійшла до сліз і взаємних звинувачень?

OBOZREVATEL на холодну голову розбирається в скандальній ситуації недавнього матчу "Шахтаря" і "Динамо" та пояснює, чому Тайсону не варто так сміливо діставати свій середній палець.

Що сталося?

У другому таймі рефері матчу Микола Балакін несподівано зупинив матч. Після одного з ігрових епізодів капітан "Гірників" Тайсон різко попрямував до гостьового фан-сектору "Динамо", розмахуючи руками та зі злості запустивши в район фанатів м'яча. Як виявилося пізніше, Тайсон не просто так махав руками.

Тайсон відповідає на провокацію фанатам "Динамо"

До Тайсона незабаром приєднався і Дентіньо, їх почали відводити з боку сектора "Динамо" і втішати самі динамівці, а рефері перервав матч (раніше диктор по стадіону попередив, що в разі прояву расистських образ зі сторін фанатів гра буде перервана). Команди пішли з поля всього на 4-5 хвилин, потім повернулися, і Тайсон відразу побачив перед собою червону картку - за "фак" в сторону трибун.

Чи був расизм на трибунах з боку динамівських ультрас?

Так, тут особливо і не сперечаються самі динамівські вболівальники - певна (більша) частина фан-сектора "Динамо" під час гри в відкриту допускала прояви расизму.

Це можна було почути без проблем і під час трансляції, а незабаром в мережі з'явилося відео, яке прямо підтверджує, що весь "рух" виходив саме з динамівського фан-сектора (і що це були фанати не якої-небудь іншої команди, а саме " Динамо "в цей вечір).

Хоча якщо говорити "грубо", то поки і немає прямих доказів, що всі жести і вигуки адресувалися саме бразильцям "Шахтаря" і що взагалі носили расистський характер саме щодо темношкірих гравців. Може фанати таким чином просто деморалізували суперника або накинулися на рефері матчу?

Чому ця ситуація перетворилася на величезний за мірками українського футболу скандал, хоча не є таким?

За останні п'ять років в Україні відбулося (і далі відбувається) настільки багато всього, що про "заскоками" футбольних фанатів особливо ніколи та нікому сильно переживати. Та й самі ультрас з початком війни на Донбасі перестали яскраво конфліктувати і на довгий час об'єдналися - як на трибунах, так і на фронті в АТО/ООС.

Фан-сектор "Динамо" Київ static.ua-football.com

Але все це лише відсунуло на задній план і змусило призабули проблему расизму в футболі, яка давно була та завжди є (і, напевно, ще довго буде). Скрізь і завжди, десь в більшій мірі, а десь - в меншій.

В Україні в футбольних колах питання расизму більш гостро стояло в кінці 90-х і 2000-х, а в 2010-х трохи вщухло. Хоча ті ж Луїс Адріано і Папа Гуйє навіть в 2010-х натерпілися подібних моментів. В останні ж роки расистських скандалів в Україні майже не було, але це "майже не було" не означає, що тема вичерпалася - просто стихла. І зараз знову нагадала про себе як частина фанатської субкультури та буття. Ставлення до цього - вже інше питання. Але "охати" та хапатися за голову, мовляв, "звідки це все взялося зараз" - нічого. Як і реагувати аж до сліз.

Що викликало у Тайсона таку реакцію?

Звичайно, Тайсона, Дентіньо та інших легіонерів "Шахтаря" можна зрозуміти - образа на грунті національності або расового чинника неприйнятна та болісна в особистісному сприйнятті. Однак ситуація ніяк не вимагала такої яскравої демонстрації середнього пальця, і тим більше - сліз. У такому світлі бразильці виставляють себе ще більшими жертвами і беззахисними, а значить - уразливими. Для окремих ультрас це тільки знак, що тема досягла успіху, і що її можна повторити на наступному дербі.

Бразильці донецького клубу в даному випадку трохи переграли з емоціями та образами, що стало ще одним витком скандалу і мотивом для роздратування. Покажи Тайсон "фак" чи ні - це ніяк не вплине гіпотетично на покарання "Динамо" за поведінку фанатів. Але була б реакція скромніше і без потрапляння в пастку провокації, позиція "Шахтаря" і його легіонерів стала б більш стійкою.

Микола Шапаренко (зліва) і Віктор Циганков (праворуч) втішають Тайсона після інциденту з фанатами "Динамо" Footboom.com

Хоча щодо того ж Тайсона можна припускати, що футболіст вже "відпустив всі гальма" і не діє в будь-яких рамках клубної політики. Причина - трансфер бразильця влітку, який так і не відбувся, коли Тайсон вже без натяків говорив про бажання перебратися в інший клуб. Але у "Шахтаря" не вийшло розлучитися з гравцем. А тут вже не за горами - зимове трансферне вікно, і свіжий "расистський скандал" - ще один маленький аргумент на користь прощання Тайсона. Навіть взимку, не чекаючи кінця контракту влітку.

Чому заяви клубів не до кінця відверті, і кожен залишився при своєму?

Само собою, обидва клуби не залишилися без офіційної реакції на ситуацію - "Шахтар" першим випустив більш традиційну заяву про неприпустимість расистських проявів, "Динамо" незабаром висловилося про політику своїх уболівальників.

Чергове дербі між "Шахтарем" і "Динамо" вийшло гарячим на всіх ділянках поля shakhtar.com

Однак український футбол перестав би бути собою, якби в цій ситуації "Шахтар" і "Динамо" не вкололи один одного, залишивши нерозкритими деякі карти. Донецький клуб, наприклад, звинувачуючи київських фанатів, свого часу взагалі ніяк не відреагував на поведінку своїх ультрас під час лютневого матчу в Лізі Європи з "Айтрахтом". Тоді на домашньому матчі з боку фан-сектора "Шахтаря" на адресу гравців "Айнтрахту" долинало мавпяче "укання" і подібні расистські прояви, що зафіксовано в післяматчевому рапорті УЄФА. Але донецький клуб тактовно пропустив цю тему.

Кияни ж виступили із заявою в дусі "а ви ще доведіть" і "ми боремося проти окремих особистостей". Але разом з цим відразу йде "переведення стрілок" в сторону УАФ (ФФУ), яка "ніяк не бореться з проблемою крім грошових штрафів". Але ніяк не визнання загальної проблеми свого офіційного фан-сектора.

Реакція клубів і відсутність (поки) реакції з боку УАФ та інших органів показує, що прийняти якісь радикальні та дієві заходи з цього приводу щодо фанатів ніхто не готовий.

Хто як відреагував на скандал?

Тайсон, півзахисник і капітан "Шахтаря"

"Ніколи не буду мовчати після таких нелюдських і жалюгідних вчинків. Мої сльози були від обурення і безпорадності, бо я нічого не міг зробити в той момент. Але ми рано вчимося бути сильними і вчимося битися за свої права і рівність.

Моя роль - битися, бити в груди і завжди йти з піднятою головою. У расистському суспільстві недостатньо просто не бути расистом, ми повинні стати антирасистами. Футбол має потребу в більшій повазі, а світ - в увазі. Дякую за ваші повідомлення і підтримку, ми продовжуємо боротися. Ні расизму!" - написав Тайсон в своєму Instagram.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Хотів би підтримати всіх, хто страждає від расизму. Прояв расизму просто неприпустимий. Це була, є і буде ганьба. Ми повинні боротися проти цього", - заявив на післяматчевій прес-конференції Луїш Каштру.

Жуніор Мораес, форвард "Шахтаря"

"Важко повірити, що є люди, які вважають себе кращими за інших через колір шкіри. Мені дуже шкода, що сьогодні я став свідком цього, бажаю Тайсону і Дентіньо сил. Разом ми переможемо!" - поділився форвард думками в Instagram.

Андрій Пятов, голкіпер "Шахтаря"

"Всі трохи в шоці від події сьогодні на трибунах. Вперше таке бачу. Ніколи не думав, що люди можуть так негарно поводитися. Це нікого не прикрашає", - цитує Пятова офіційний сайт "Шахтаря".

"У підтрибунному приміщенні обговорювали з гравцями "Динамо" інцидент. У них в команді також є представники інших національностей. Я бачив, що Родрігес теж був шокований, адже це і його, виходить, стосувалося. Арбітр сказав, що зупинить гру, якщо ще раз таке повториться".

Андрій Пятов shakhtar.com

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

"Момент з Тайсоном? Навіть спочатку не зрозумів, що відбувається. Так буває, коли зосереджуєшся на грі, тому не можу коментувати епізод. Не вірив, що матч може бути зупинений зовсім", - сказав тренер на післяматчевій прес-конференції.

Денис Гармаш, півзахисник "Динамо"

"Я був далеко від епізоду, за центром поля. Тільки побачив потім, що Тайсон побіг до наших уболівальників, а суддя побіг за ним. Потім арбітр вивів команди з поля, а коли повернулися, Тайсону дали червону картку", - наводить слова Гармаша офіційний сайт "Динамо".

Що в підсумку?

Само собою, проблему не варто переводити в розряд "симптомів, які можна терпіти до кінця життя". З расизмом можна і потрібно боротися, і напевно "Динамо" та його фанати після цього мінімум будуть покарані АФУ (штрафами і дискваліфікацією фан-сектора). Однак реакція зі сльозами в цій ситуації - трохи "перегин палиці", який ні до чого раціонального не приводить. Чисті емоції, які хіба що стануть емоційним підживленням для наступних подібних витівок фанатів "Динамо".

Сам расизм настільки глобальний і закоренілий, що його прояв і спекуляції на цій темі продовжаться ще сотні років навіть при самій радикальній боротьбі. Образа за сотні років рабства африканців і обмеження різних національностей пройде ще ой як не скоро... Проте, чим емоційніше і голосніше на це буде реакція, тим масштабніше буде скандал навколо цього та виникнення інших проблем. І так - не піддайся Тайсон та інші на провокації ультрас, можливо, що минуле Класико і не стало б настільки скандальним, хоч трохи запам'ятавшись футболом.

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