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9 квітня • оновлено в 06:35
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Коронавірус ударив по Ракицькому

7.6т
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Через пандемію коронавiрусу Transfermarkt оновив приблизну вартість гравців чемпіонату Росії з футболу.

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Вартість українського захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького впала на 2 мільйони євро. Ексгравець збірної України став коштувати – 8 замість колишніх 10. 30-річний футболіст розташувався на 26-му місці в рейтингу РПЛ.

У сотню найдорожчих українців у російській першості потрапив іще один українець – Олег Данченко з "Рубіна". 25-річний уродженець Запоріжжя розташувався на 84-му рядку. Його показник – 2.8 млн євро, що на 0.7 млн менше попередньої ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня Ракицькому разом з одноклубниками довелося пройти тест на коронавірус.

Раніше Ярослав розповів про неприємну ситуацiю в Росії.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія
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dfgdfgd iakushevpavelixk
dfgdfgd iakushevpavelixk
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

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