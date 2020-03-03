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3 березня • оновлено в 22:02
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Коронавірус в Лізі чемпіонів: УЄФА готовий піти на радикальний крок

2.2т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) може заборонити відвідування глядачами деяких матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, щоб запобігти поширенню коронавiрусу.

Вболівальники в масках на матчі Ліги чемпіонів

Вболівальники в масках на матчі Ліги чемпіонів

Як повідомляє Marca, подібні заходи були рекомендовані Міністерством охорони здоров'я Іспанії. Рекомендовано провести при порожніх трибунах матчі "Барселона" – "Наполі" і "Валенсія" – "Аталанта" в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вболівальника іспанської "Валенсії", який побував днями в Мілані на матчі Ліги чемпіонів, було діагностовано зараження коронавірусом.

Раніше після матчу "Аталанта" – "Валенсія" коронавірус був виявлений у вболівальника з Хорватії, який також повернувся на батьківщину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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