Коронавірус у збірній України: що відомо про ситуацію перед матчем із Францією

У середу, 7 жовтня, збірна України зіграє товариський матч проти Франції на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі.

Ситуація в "Шахтарі"

Напередодні стало відомо, що двоє лідерів "Шахтаря" і національної команди Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивні тести на коронавірус. COVID-19 був також виявлений у двох співробітників клубу, у зв'язку з чим "гірники" в повному складі пішли на самоізоляцію. У понеділок, 5 жовтня, і четвер, 8 жовтня, всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування. Планові тести перед матчем УПЛ проти "Десни" від 29 вересня були негативними.

Хто з футболістів збірної опинився на самоізоляції

Так, ніхто з гравців "Шахтаря", викликаних на жовтневі поєдинки збірної України, не зможе взяти участь у матчі з Францією. Зустріч на "Стад де Франс" точно пропустять Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Жуніор Мораес і Марлос.

Хто поповнив заявку збірної України

Андрій Шевченко відреагував на ситуацію з коронавірусом у національній команді, дозаявивши на майбутні матчі півзахисників Юхима Коноплю з "Десни" та Володимира Шепелєва з "Динамо" та голкіпера Юрія Паньківа з "Олександрії".

Котирування букмекерів

Спортивні аналітики вважають Францію явним фаворитом контрольного поєдинку проти України. На перемогу господарів можна поставити за коефіцієнт 1,42, на нічию – за 4,25, а успіх нашої збірної оцінюється котируванням 7,50.

Котирування на матч Франція - Україна BWIN

Нагадаємо, що після матчу в Парижі підопічні Андрія Шевченка 10 і 13 жовтня проведуть домашні поєдинки Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко також пропустить майбутні матчі збірної України.