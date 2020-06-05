Коронавірус у "Карпатах": в УПЛ розповіли, як львів'яни дограють сезон

Керівництво Української футбольної Прем'єр-ліги розглядає можливість проведення львівськими "Карпатами" спарених матчів в одному місті.

Це пов'язано зі спалахом коронавірусу в стані "біло-зелених", де захворіли вже 26 осіб. При цьому львів'яни повернуться на поле за найбільш оптимістичного сценарію не раніше 20 червня.

Футболісти "Карпат" (у зеленому) в грі з "Динамо" ФК "Динамо" Київ

"План такий: 15-16 червня, через два тижні "Карпати" проходять повторне тестування. Сподіваємося, що результати будуть негативними, після чого "Карпати" проведуть матч із "Олімпіком". Попередньо львів'яни домовилися з "Маріуполем" про те, щоб перед календарним матчем львів'ян у Маріуполі провести гру 24-го туру ("Карпати" – "Маріуполь" – ред.). За подібними домовленостям з "Ворсклою" і "Дніпром-1" ми спілкуємося в робочому порядку", – повідомив Sport Arena виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський футболіст Кирило Кириленко розірвав контракт із "Карпатами" через коронавірус.

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