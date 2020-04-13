Коронавірус у футболі: ЗМІ дізналися терміни відновлення сезону

Олександр Чеканов Футбол 23:00, 13.04.2020 Оновлено: 23:15, 13.04.2020

Європейський футбольний союз (УЄФА) та Асоціація європейських клубів (ЕСА) домовилися про те, що всі національні чемпіонати будуть завершені до серпня, а матчі пройдуть без глядачів.

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Такі дані має іспанське видання SER. При цьому наголошується, що відновлення першостей відбудеться не раніше липня і тільки Німеччина заявила про готовність повернутися до матчів Бундесліги вже у травні.

Матч Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Атлетіко"

Очікується, що вирішальні матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи пройдуть у серпні зі зміною формату. Стадії будуть складатися з однієї гри на нейтральному полі. Після закінчення сезону футболісти отримають три тижні відпустки, а початок клубного сезону-2020/2021 заплановано на вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про можливу зміну у списку міст, які приймуть матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу в 2021 році.

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