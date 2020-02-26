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26 лютого • оновлено в 15:20
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Коронавірус торкнувся Ліги чемпіонів: є постраждалі

1.9т
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Вболівальник з Хорватії, який відвідав в Мілані матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між італійською "Аталантою" і іспанською "Валенсією", повернувся на батьківщину, де у нього був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє RMC Sport.

Вболівальники на матчі "Аталанта" - "Валенсія"

Вболівальники на матчі "Аталанта" - "Валенсія"

Цей же поєдинок став причиною проблем зі здоров'ям у ще трьох іспанських фанатів. Три шанувальника команди з Валенсії після повернення додому нездужали, що було розцінено як можливі симптоми коронавірусу.

"Вони знаходяться під наглядом, але не можна сказати, що вони заражені коронавірусом. Я очікую, що звернуться ще кілька людей з симптомами, але це не означає, що всі вони хворі", – повідомив заступник голови муніципалітету Валенсії, чиї слова наводить Marca.

У Мілані оголошений високий рівень загрози через коронавірус

У Мілані оголошений високий рівень загрози через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах епідемії коронавірусу в деяких районах Італії були скасовані кілька матчів національного чемпіонату з футболу, а поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" 27 лютого пройде без глядачів.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Ліга чемпіонів Коронавірус
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта
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