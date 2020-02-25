Коронавірус позбавив власника "Спартака" півмільярда доларів

Власник московського "Спартака" Леонід Федун істотно постраждав фінансово через епідемію китайського коронавiруса.

Леонід Федун

З щоденного індексу мільярдерів Bloomberg випливає, що 63-річний Федун позбувся 508 мільйонів доларів, а всього найбагатші люди планети втратили 139 мільярдів доларів.

Федун, за версією Bloomberg, займає 192-й рядок у списку найбагатших людей світу, його стан оцінюється в 8,8 млрд доларів.

Власник "Спартака" опинився на третьому місці за втратами серед росіян – після президента "Лукойла" Вагіта Алекперова (1,21 млрд) і глави "Новатека" Леоніда Міхельсона (692 млн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах епідемії коронавiруса поставила під загрозу проведення літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

Рані керівництво УЄФА підтвердило загрозу скасування Євро-2020 з футболу, якщо коронавірус буде поширюватися Європою .

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