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26 лютого • оновлено в 00:00
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Коронавірус позбавив власника "Спартака" півмільярда доларів

2.6т
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Власник московського "Спартака" Леонід Федун істотно постраждав фінансово через епідемію китайського коронавiруса.

Леонід Федун

Леонід Федун

З щоденного індексу мільярдерів Bloomberg випливає, що 63-річний Федун позбувся 508 мільйонів доларів, а всього найбагатші люди планети втратили 139 мільярдів доларів.

Федун, за версією Bloomberg, займає 192-й рядок у списку найбагатших людей світу, його стан оцінюється в 8,8 млрд доларів.

Власник "Спартака" опинився на третьому місці за втратами серед росіян – після президента "Лукойла" Вагіта Алекперова (1,21 млрд) і глави "Новатека" Леоніда Міхельсона (692 млн).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
Спартак Москва
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