Коронавірус не перешкода: матч Мілевського в чемпіонаті Білорусі побив рекорд відвідуваності

Поєдинок десятого туру чемпіонату Білорусі між брестським "Динамо", за який виступає українець Артем Мілевський, і БАТЕ побив рекорд відвідуваності нинішнього сезону.

Як повідомляє видання Tribuna, незважаючи на пандемію коронавірусу, на матчі були присутні 4320 уболівальників. На цій грі було більше глядачів, ніж на всіх семи поєдинках попереднього дев'ятого туру.

Вболівальники "Динамо" з Бреста Football.ua

Відзначимо, що Мілевському вдалося зрівняти рахунок у зустрічі з БАТЕ, але це не допомогло його "Динамо" зіграти хоча б унічию – 1:3.

Нагадаємо, що новий сезон в чемпіонаті Білорусі, який проводиться за системою "весна-осінь" розпочався 19 березня. У країні зафіксовано 33371 випадок зараження коронавірусом, 185 смертей і 12057 випадків одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець білоруського клубу "Іслочь" Момо Янсане вимагає ввести карантин через спалах коронавірусу в команді.