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18 квітня • оновлено в 18:46
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"Коронавірус був посланий не просто так": Зураб Орджонікідзе назвав причину пандемії

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Доктор медичних наук, колишній лікар збірної Росії з футболу Зураб Орджонікідзе вважає, що пандемія коронавiрусу – це помста природи людині.

Зураб Орджонікідзе

Зураб Орджонікідзе

"Боротьба йде активно, вакцина розробляється. Але треба розуміти, що це лише невелика частина айсберга. Попереду у людства багато важкого. Природа не витримувала такого напруження до коронавiруcу. Людство вбило природу. І тепер людям необхідно задуматися, що робити і як бути далі. Вірус був посланий нам не просто так. Це нам покарання за наші дійства над природою, які ми творили і творимо досі", - заявив Орджонікідзе в інтерв'ю Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
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Вася Дядя
Вася Дядя
А кто послал вирус не уточнил?
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

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