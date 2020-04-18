Доктор медичних наук, колишній лікар збірної Росії з футболу Зураб Орджонікідзе вважає, що пандемія коронавiрусу – це помста природи людині.

Зураб Орджонікідзе

"Боротьба йде активно, вакцина розробляється. Але треба розуміти, що це лише невелика частина айсберга. Попереду у людства багато важкого. Природа не витримувала такого напруження до коронавiруcу. Людство вбило природу. І тепер людям необхідно задуматися, що робити і як бути далі. Вірус був посланий нам не просто так. Це нам покарання за наші дійства над природою, які ми творили і творимо досі", - заявив Орджонікідзе в інтерв'ю Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

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