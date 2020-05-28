"Короля футболу" Пеле назвали найбільш переоціненим гравцем в історії
Видання Football365 склало рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії, поставивши на перше місце "Короля футболу" Пеле.
"Дехто каже, що Пеле є найвеличнішим гравцем в історії, але інші з цим не згодні. Він став єдиним, кому вдалося виграти три чемпіонати світу, проте більшу частину ЧС-1962 Пеле був травмований, а у 1958-му і 1970-му роках він не був головною зіркою команди. Нападник забив величезну кількість голів за кар'єру, але зробив це в Бразилії, де забивав в основному командам збройних сил країни", – написано про бразильця на сайті Football365.
Десятка найбільш переоцінених футболістів в історії виглядає наступним чином:
1. Пеле;
2. Давід Жинола;
3. Роберто Карлос;
4. Клод Макелеле;
5. Георгій Кінкладзе;
6. Філіпе Коутіньо;
7. Неймар;
8. Пол Скоулз;
9. Хідетоши Наката;
10. Халк.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією видання SportBible Пеле увійшов у топ-5 найбільш переоцінених спортсменів в історії.