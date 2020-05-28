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28 травня • оновлено в 15:10
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"Короля футболу" Пеле назвали найбільш переоціненим гравцем в історії

1.2т
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Видання Football365 склало рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії, поставивши на перше місце "Короля футболу" Пеле.

"Дехто каже, що Пеле є найвеличнішим гравцем в історії, але інші з цим не згодні. Він став єдиним, кому вдалося виграти три чемпіонати світу, проте більшу частину ЧС-1962 Пеле був травмований, а у 1958-му і 1970-му роках він не був головною зіркою команди. Нападник забив величезну кількість голів за кар'єру, але зробив це в Бразилії, де забивав в основному командам збройних сил країни", – написано про бразильця на сайті Football365.

Пеле

Пеле

24СМІ

Десятка найбільш переоцінених футболістів в історії виглядає наступним чином:

1. Пеле;

2. Давід Жинола;

3. Роберто Карлос;

4. Клод Макелеле;

5. Георгій Кінкладзе;

6. Філіпе Коутіньо;

7. Неймар;

8. Пол Скоулз;

9. Хідетоши Наката;

10. Халк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією видання SportBible Пеле увійшов у топ-5 найбільш переоцінених спортсменів в історії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Коутіньо Роберто Карлос Халк Неймар Король футболу Пеле
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