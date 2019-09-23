"Король!" Ярмоленка визнали найкращим в Англії

Український півзахисник Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем матчу англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" — "Манчестер Юнайтед".

22 вересня "Вест Хем" на своєму полі приймав найтитулованішу команду Англії — МЮ — і досяг сенсаційної перемоги — 2:0. Надважливий гол на 44-й хвилині провів українець Ярмоленко, який відкрив рахунок у поєдинку.

Андрій Ярмоленко забив у ворота МЮ premierleague.com

М'яч став для Андрія другим у сезоні в п'яти іграх. Прем'єр-ліга нагородила Ярмоленка титулом King of the match (Король матчу), а авторитетна аналітична компанія Whoscored поставила йому найвищу оцінку – 8,0. Більше немає ні в кого серед футболістів обох команд.

premierleague.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, переповнений стадіон в Англії влаштував стоячі овації українцю Ярмоленку.

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