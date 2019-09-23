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23 вересня • оновлено в 12:28
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"Король!" Ярмоленка визнали найкращим в Англії

2.7т Читати матеріал російською

Український півзахисник Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем матчу англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" — "Манчестер Юнайтед".

22 вересня "Вест Хем" на своєму полі приймав найтитулованішу команду Англії — МЮ — і досяг сенсаційної перемоги — 2:0. Надважливий гол на 44-й хвилині провів українець Ярмоленко, який відкрив рахунок у поєдинку.

Андрій Ярмоленко забив у ворота МЮ

Андрій Ярмоленко забив у ворота МЮ

premierleague.com

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Ярмоленко забив ефектний гол "Манчестер Юнайтед"

М'яч став для Андрія другим у сезоні в п'яти іграх. Прем'єр-ліга нагородила Ярмоленка титулом King of the match (Король матчу), а авторитетна аналітична компанія Whoscored поставила йому найвищу оцінку – 8,0. Більше немає ні в кого серед футболістів обох команд.

"Король!" Ярмоленка визнали найкращим в Англії

premierleague.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, переповнений стадіон в Англії влаштував стоячі овації українцю Ярмоленку.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Вест Хем ФК Манчестер Юнайтед
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