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25 листопада • оновлено в 14:51
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Король Міля та нові рекорди Яремчука: топподії українців у Європі

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А кінець 2019 року вже стає спекотним! Коли більшість футболістів на тлі втоми просто видихаються до зими, українські легіонери феєрять і продовжують розривати.

Новий підкорений рубіж і статус найкращого, приголомшлива серія та чемпіонські амбіції, а також золота медаль чемпіонату – минулий вікенд виявився просто казковим для українців у іноземних чемпіонатах. Наскільки казковим і хто чим здивував – у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

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Сльози Мілевського в прямому ефірі сполохали мережу

Король помер. Хай живе король... із Бреста

Зараз із цим знаменитим французьким "королівським" гаслом живе майже вся Білорусь на чолі з Брестом (до слова, місто-побратим-синонім французького містечка Брест) – саме тут з'явився новий "король" білоруського футболу. Вперше за багато років чемпіоном країни стало брестське "Динамо" відразу з трьома українцями в складі.

Емоції Мілевського та партнерів з головним трофеєм чемпіонату Білорусі

Емоції Мілевського та партнерів з головним трофеєм чемпіонату Білорусі

brestcity.com

Олександр Нойок, Олексій Хобленко і, звісно ж, місцева легенда – Артем Мілевський (народився в Бресті). У передостанньому турі чемпіонату динамівці обіграли "Вітебськ" (1:0) та на очах рідних трибун офіційно оформили чемпіонство (переможний гол на рахунку Хобленко).

Для "Динамо" і українських гравців це "золото" стало справді особливим. Ще в 2016 році клуб перебував на межі банкрутства, але після трапилася справжня драма – порятунок обласною адміністрацією та знахідка спонсора у вигляді арабської компанії з президентом-білорусом, посилення та прогрес, і в підсумку – перше чемпіонство в історії клубу. До того ж, "Динамо" зуміло перервати гегемонію БАТЕ, що тривала в Білорусі 13 років (цього сезону "трактористи" стали другими).

Брестське "Динамо" вже стало найпопулярнішим білоруським клубом в Україні, а тепер тільки зміцнило свої позиції. Золоті медалі отримали Нойок та Хобленко (з 9 м'ячами увійшов до трійки кращих бомбардирів команди в сезоні 2019), а етнічний білорус Мілевський після численних українських нагород вперше завоював і білоруську. Також віднедавна в "Динамо" перейшов і відомий український захисник Євген Хачеріді.

Тепер влітку 2020 року ця компанія в складі "Динамо" випробує свої сили в Лізі чемпіонів, намагаючись вийти в групу через кваліфікацію (хоча Хобленко вже заявив, що у нього є хороші пропозиції від інших клубів).

Яремчук не втомлюється клепати, підкорюючи одну висоту за іншою

"Роман Яремчук забив черговий гол за "Гент" – в нинішньому сезоні ця фраза вже стає буденною і все менше збуджує уболівальників. Роман настільки привчив до своїх голів, що ця справа стала на потік (і дай Бог, щоб так і тривало).

Роман Яремчук (праворуч) став справжнім голеадором "Гента"

Роман Яремчук (праворуч) став справжнім голеадором "Гента"

Так, Яремчук знову забив – цього разу у ворота "Антверпена" (хоча в підсумку "Гент" зіграв в нічию – 1:1). Але важливіше інше – цим м'ячем українець підкорив позначку в 20 голів за сезон у всіх турнірах (16 – за клуб (9 в чемпіонаті і 7 в Лізі Європи) і 4 – в офіційних матчах збірної України). Поки Роман є єдиним українцем в поточному сезоні, кому підкорилася така планка, відповідно – і найрезультативнішим. У найближчого переслідувача з українським паспортом, Жуніора Мораеса, тільки 16 м'ячів.

Відмінна "сімка" та інтрига в Данії

Ще одна досить приголомшлива серія українців в європейському футболі виникла в Данії, де зараз в футболці місцевого аутсайдера засяяв призабутий Юрій Яковенко.

Юрій Яковенко (ліворуч)

Юрій Яковенко (ліворуч)

24tv.ua

Вихованець київського футболу та син відомого київського динамівця 80-х Павла Яковенка проводить у датському "Есб'єрзі" вже третій сезон, але зараз показує просто відмінний відрізок. Українець має вже 7-матчеву результативну серію, яка розпочалася ще 6 жовтня. Водночас Яковенко забивав в шести матчах поспіль, але минулого туру замість голу видав результативну передачу.

Таким чином Юрій вже влаштувався на першому місці серед бомбардирів команди в чемпіонаті – 5 м'ячів (шостий гол українець забив у кубковій грі). Однак справи самого "Есб'єрга" поки йдуть не дуже добре – передостаннє місце в таблиці та тільки 13 очок в 17 матчах з великою перспективою вильоту.

Ребров йде за чемпіонством Угорщини, але знову заговорив про роботу в "Динамо"

Сергій Ребров продовжує підкорювати серця фанатів угорського "Ференцвароша", в минулому сезоні здобувши золото чемпіонату, а в цьому ведучи команду лідером таблиці. Але недавно вболівальники чимало захвилювалися – Ребров не проти повернутися в свій рідний клуб, київське "Динамо".

Сергій Ребров

Сергій Ребров

Звісно, поки це лише гіпотетичні розмови з розряду "якби". Але загалом Ребров чітко розставив все по місцях у ставленні до "Динамо": "Зустріч із Суркісом влітку 2019 року? Не хочу собі ніяких вістів. Якщо надійде пропозиція від "Динамо", подумаю про це. Але я поважаю тих тренерів, які працюють в клубі зараз. Це вже рішення президента. Зустрічі були, але ми не обговорювали питання мого повернення в Київ", – розповів Ребров в програмі "Вацко Live".

Це дає зайві підстави для розмов і київським фанатам, у яких ще свіжі в пам'яті три роки роботи Реброва біля керма "Динамо" з двома чемпіонствами та груповим етапом Ліги чемпіонів. Але наприкінці сезону 2016/2017 Сергій Станіславович не став продовжувати контракт з "Динамо", після чого спробував сили в Саудівській Аравії, а влітку 2018 року очолив "Ференцварош".

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Автор
Олекса Вітер
Теми
українці за кордоном чемпіонат Бельгії чемпіонат Білорусі Чемпіонат Данії по футболу чемпіонат Угорщини
Особи
Роман Яремчук Сергій Ребров Артем Мілевський Олександр Нойок
Теги
Гент ФК Антверпен Динамо Брест ФК Динамо Київ ФК БАТЕ ФК Ференцварош
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