Король Міля та нові рекорди Яремчука: топподії українців у Європі

А кінець 2019 року вже стає спекотним! Коли більшість футболістів на тлі втоми просто видихаються до зими, українські легіонери феєрять і продовжують розривати.

Новий підкорений рубіж і статус найкращого, приголомшлива серія та чемпіонські амбіції, а також золота медаль чемпіонату – минулий вікенд виявився просто казковим для українців у іноземних чемпіонатах. Наскільки казковим і хто чим здивував – у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

Новини Сльози Мілевського в прямому ефірі сполохали мережу

Король помер. Хай живе король... із Бреста

Зараз із цим знаменитим французьким "королівським" гаслом живе майже вся Білорусь на чолі з Брестом (до слова, місто-побратим-синонім французького містечка Брест) – саме тут з'явився новий "король" білоруського футболу. Вперше за багато років чемпіоном країни стало брестське "Динамо" відразу з трьома українцями в складі.

Емоції Мілевського та партнерів з головним трофеєм чемпіонату Білорусі brestcity.com

Олександр Нойок, Олексій Хобленко і, звісно ж, місцева легенда – Артем Мілевський (народився в Бресті). У передостанньому турі чемпіонату динамівці обіграли "Вітебськ" (1:0) та на очах рідних трибун офіційно оформили чемпіонство (переможний гол на рахунку Хобленко).

Для "Динамо" і українських гравців це "золото" стало справді особливим. Ще в 2016 році клуб перебував на межі банкрутства, але після трапилася справжня драма – порятунок обласною адміністрацією та знахідка спонсора у вигляді арабської компанії з президентом-білорусом, посилення та прогрес, і в підсумку – перше чемпіонство в історії клубу. До того ж, "Динамо" зуміло перервати гегемонію БАТЕ, що тривала в Білорусі 13 років (цього сезону "трактористи" стали другими).

Брестське "Динамо" вже стало найпопулярнішим білоруським клубом в Україні, а тепер тільки зміцнило свої позиції. Золоті медалі отримали Нойок та Хобленко (з 9 м'ячами увійшов до трійки кращих бомбардирів команди в сезоні 2019), а етнічний білорус Мілевський після численних українських нагород вперше завоював і білоруську. Також віднедавна в "Динамо" перейшов і відомий український захисник Євген Хачеріді.

Тепер влітку 2020 року ця компанія в складі "Динамо" випробує свої сили в Лізі чемпіонів, намагаючись вийти в групу через кваліфікацію (хоча Хобленко вже заявив, що у нього є хороші пропозиції від інших клубів).

Яремчук не втомлюється клепати, підкорюючи одну висоту за іншою

"Роман Яремчук забив черговий гол за "Гент" – в нинішньому сезоні ця фраза вже стає буденною і все менше збуджує уболівальників. Роман настільки привчив до своїх голів, що ця справа стала на потік (і дай Бог, щоб так і тривало).

Роман Яремчук (праворуч) став справжнім голеадором "Гента"

Так, Яремчук знову забив – цього разу у ворота "Антверпена" (хоча в підсумку "Гент" зіграв в нічию – 1:1). Але важливіше інше – цим м'ячем українець підкорив позначку в 20 голів за сезон у всіх турнірах (16 – за клуб (9 в чемпіонаті і 7 в Лізі Європи) і 4 – в офіційних матчах збірної України). Поки Роман є єдиним українцем в поточному сезоні, кому підкорилася така планка, відповідно – і найрезультативнішим. У найближчого переслідувача з українським паспортом, Жуніора Мораеса, тільки 16 м'ячів.

Відмінна "сімка" та інтрига в Данії

Ще одна досить приголомшлива серія українців в європейському футболі виникла в Данії, де зараз в футболці місцевого аутсайдера засяяв призабутий Юрій Яковенко.

Юрій Яковенко (ліворуч) 24tv.ua

Вихованець київського футболу та син відомого київського динамівця 80-х Павла Яковенка проводить у датському "Есб'єрзі" вже третій сезон, але зараз показує просто відмінний відрізок. Українець має вже 7-матчеву результативну серію, яка розпочалася ще 6 жовтня. Водночас Яковенко забивав в шести матчах поспіль, але минулого туру замість голу видав результативну передачу.

Таким чином Юрій вже влаштувався на першому місці серед бомбардирів команди в чемпіонаті – 5 м'ячів (шостий гол українець забив у кубковій грі). Однак справи самого "Есб'єрга" поки йдуть не дуже добре – передостаннє місце в таблиці та тільки 13 очок в 17 матчах з великою перспективою вильоту.

Ребров йде за чемпіонством Угорщини, але знову заговорив про роботу в "Динамо"

Сергій Ребров продовжує підкорювати серця фанатів угорського "Ференцвароша", в минулому сезоні здобувши золото чемпіонату, а в цьому ведучи команду лідером таблиці. Але недавно вболівальники чимало захвилювалися – Ребров не проти повернутися в свій рідний клуб, київське "Динамо".

Сергій Ребров

Звісно, поки це лише гіпотетичні розмови з розряду "якби". Але загалом Ребров чітко розставив все по місцях у ставленні до "Динамо": "Зустріч із Суркісом влітку 2019 року? Не хочу собі ніяких вістів. Якщо надійде пропозиція від "Динамо", подумаю про це. Але я поважаю тих тренерів, які працюють в клубі зараз. Це вже рішення президента. Зустрічі були, але ми не обговорювали питання мого повернення в Київ", – розповів Ребров в програмі "Вацко Live".

Це дає зайві підстави для розмов і київським фанатам, у яких ще свіжі в пам'яті три роки роботи Реброва біля керма "Динамо" з двома чемпіонствами та груповим етапом Ліги чемпіонів. Але наприкінці сезону 2016/2017 Сергій Станіславович не став продовжувати контракт з "Динамо", після чого спробував сили в Саудівській Аравії, а влітку 2018 року очолив "Ференцварош".

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