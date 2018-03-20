"Кора для дерев": збірну Росії висміяли за форму для чемпіонату світу-2018

Збірна Росії з футболу представила гостьовий комплект форми для домашнього чемпіонату світу 201. Екіпірування виконане у сірих тонах, що не залишило байдужими вболівальників господарів майбутнього Мундіалю.

Так відомий модельєр В'ячеслав Зайцев розкритикував форму команди, назвавши її блідою. "Подивився нову гостьову форму Росії. Звичайна майка, нічого особливого в ній немає. На тих фотографіях, які зараз у мережі, сидить погано. Блякло дуже виглядає принт", - наводить його слова Чемпионат.com.

Читачі порталу приєдналися до цих слів Зайцева, познущавшись не тільки над екіпіровкою збірної Росії, але і над самими футболістами.

"На футболістів інших команд форма красиво сидить, а у наших як на вішалці", "Нормальна кора. Для наших дерев", "Доношують футболки за німцями", "Яка гра - така і форма", "Натхненна стилем гри нашої збірної - сіре щось", "Чесно кажучи, форма повний відстій. Це роба для будівництва", "Шляпа ж повна, як ніби китайська футболка з синтетики за 30 рублів", "У похмуру погоду на брудному снігу можна непомітно до воріт суперника підібратися", - пишуть у коментарях фанати російської команди.

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