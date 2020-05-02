Півзахисник клубу "Минай" Михайло Кополовець, який виступав з 2007 по 2015 роки за "Карпати", назвав причину падіння львівського клубу 11 років тому.

"Ми були в класному віці, нам було по 25 років, увійшли в кураж. Що нам завадило – футболісти почали заробляти гроші, з'явилися дівчата, почали одружуватися. На мій погляд, жінки все це трохи збаламутили", – заявив Кополовець в ефірі Youtube- каналу "Бомбардир".

Футболіст пояснив свою позицію.

"Коли ми були самі усi пацани – ми дружили, ходили, зустрічалися, були дуже згуртованим колективом. Коли з'явилися жінки... Я не проти жінок, сім'я – це саме важливо. Але у кожної жінки різний характер, у всіх різні зарплати, якісь преміальні. "А ти скільки отримав, а ти скільки отримав?" Почалися плітки незрозумілi. Дійшло до того, що навіть було весілля, не буду говорити у кого, мене запрошують, а мою дівчину не запрошують. Купа моментів, жінки між собою не спілкувалися. Нашу команду багато в чому зіпсували жінки", – сказав Кополовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні футболісти "Карпат" відмовилися брати участь в командних тренуваннях після невдалих переговорів про погашення заборгованості по зарплаті.