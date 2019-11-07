Копенгаген - Динамо: онлайн відео голів Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи програє данському "Копенгагену". Поєдинок проходить на стадіоні "Паркен" у столиці Данії.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Копенгаген.

Копенгаген Данія – Динамо Україна 1:0

Гол: 1:0 – 4 Стейє.

Копенгаген – Йонссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон, Папаяннопулос, Стейє, Зека, Фішер, Фальк, Сантос, Сотера.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому матч між цими ж командами в Києві завершився внічию 1:1. У першому турі цього єврокубкового турніру віце-чемпіони України здобули мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1: 0), у другому в Швейцарії не змогло обіграти "Лугано" (0:0).

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!