Копенгаген - Динамо: дивитися онлайн матч Ліги Європи

У другій частині групового турніру Ліги Європи "Динамо" опинилося на роздоріжжі, і саме гостьовий матч з "Копенгагеном" 7 листопада багато в чому визначить подальшу долю киян в єврокубках.
"Біло-сині" поки утримуються на 2-му місці групи ЛЄ, але становище хитке - "Мальме" з 3-го місця на відстані в 1 бал "дихає в спину", і втрата очок в Копенгагені може серйозно відгукнутися "Динамо". З іншого боку, якщо український клуб виграє або зіграє більше 1:1, то може стати лідером групи. У першому матчі в Києві команда Олексія Михайличенка показала себе не гірше датчан, проте як і раніше залишається з невпевненою атакою і проблемами на позиції форварда. Гарний захист і прогрес Дениса Попова - непогані козирі, але для досягнення результату в Данії та далі доведеться напевно забивати більше одного гола за гру (що киянам в Європі поки не вдається).
В Копенгаген з "Динамо" вирушили раніше травмовані захисник Тамаш Кадар і хавбек Віталій Буяльський. Але Кадар навряд чи вийде в основі, порушуючи зіграти пару Шабанов-Попов, а ось поява Буяльського цілком ймовірна.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Копенгаген - Динамо, який стартує в Копенгагені 7 листопада в 19:55.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"
ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В
Данія. Копенгаген. "Паркен". 19:55
Головний арбітр: Томаш Богнар (Угорщина)
"Копенгаген" (Данія) - "Динамо" (Україна) - 0:0
___________________________________________________________
Матч ще не розпочався
ДЕ ДИВИТИСЯ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"
Гру в Данії для українських уболівальників в прямому ефірі покаже ТК "Футбол 1", а також пряму трансляцію можна буде на російському каналі "Матч! Футбол 1".
Беньямін Вербич прийшов в "Динамо" якраз з "Копенгагена"
facebook.com/fcdynamoua
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"
Букмекери в майбутньому матчі майже зрівнюють шанси обох команд, віддаючи лише невелику перевагу "Копенгагену". Коефіцієнт на перемогу датчан - 2.5, українців - 2.9. на нічию ж приймаються ставки з котируванням 3.2.
ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"
На зустрічі лідерів групи В буде працювати бригада рефері з Угорщини. Головним арбітром є Томаш Богнар, якому на лініях допомагатимуть асистенти Болаш Бузаш і Петер Кобар. Четвертим суддею призначений Петер Соймоші. Сам Богнар тільки раз перетинався з "Динамо", рік тому в груповому етапі Ліги Європи - під його суддівством кияни обіграли в гостях французький "Ренн" (2:1).
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"
Столе Сольбакен, головний тренер "Копенгагена"
???
Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"
???
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
"Динамо" (4-1-4-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Шепелев - Циганков, Гармаш, Вербич, Де Пена - Бесєдін
"Копенгаген" (4-4-2): Йонсон - Бартолец, Папагіаннопулос, Нельсон, Ов'єдо - Стаге, Йенсен, Гонсалвес Родрігес, Фішер - Дарамі, Сотеріу
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!