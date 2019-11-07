Копенгаген - Динамо: дивитися онлайн матч Ліги Європи

У другій частині групового турніру Ліги Європи "Динамо" опинилося на роздоріжжі, і саме гостьовий матч з "Копенгагеном" 7 листопада багато в чому визначить подальшу долю киян в єврокубках.

"Біло-сині" поки утримуються на 2-му місці групи ЛЄ, але становище хитке - "Мальме" з 3-го місця на відстані в 1 бал "дихає в спину", і втрата очок в Копенгагені може серйозно відгукнутися "Динамо". З іншого боку, якщо український клуб виграє або зіграє більше 1:1, то може стати лідером групи. У першому матчі в Києві команда Олексія Михайличенка показала себе не гірше датчан, проте як і раніше залишається з невпевненою атакою і проблемами на позиції форварда. Гарний захист і прогрес Дениса Попова - непогані козирі, але для досягнення результату в Данії та далі доведеться напевно забивати більше одного гола за гру (що киянам в Європі поки не вдається).

В Копенгаген з "Динамо" вирушили раніше травмовані захисник Тамаш Кадар і хавбек Віталій Буяльський. Але Кадар навряд чи вийде в основі, порушуючи зіграти пару Шабанов-Попов, а ось поява Буяльського цілком ймовірна.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Копенгаген - Динамо, який стартує в Копенгагені 7 листопада в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В

Данія. Копенгаген. "Паркен". 19:55

Головний арбітр: Томаш Богнар (Угорщина)

"Копенгаген" (Данія) - "Динамо" (Україна) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Гру в Данії для українських уболівальників в прямому ефірі покаже ТК "Футбол 1", а також пряму трансляцію можна буде на російському каналі "Матч! Футбол 1".

Беньямін Вербич прийшов в "Динамо" якраз з "Копенгагена" facebook.com/fcdynamoua

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Букмекери в майбутньому матчі майже зрівнюють шанси обох команд, віддаючи лише невелику перевагу "Копенгагену". Коефіцієнт на перемогу датчан - 2.5, українців - 2.9. на нічию ж приймаються ставки з котируванням 3.2.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

На зустрічі лідерів групи В буде працювати бригада рефері з Угорщини. Головним арбітром є Томаш Богнар, якому на лініях допомагатимуть асистенти Болаш Бузаш і Петер Кобар. Четвертим суддею призначений Петер Соймоші. Сам Богнар тільки раз перетинався з "Динамо", рік тому в груповому етапі Ліги Європи - під його суддівством кияни обіграли в гостях французький "Ренн" (2:1).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Столе Сольбакен, головний тренер "Копенгагена"

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Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Шепелев - Циганков, Гармаш, Вербич, Де Пена - Бесєдін

"Копенгаген" (4-4-2): Йонсон - Бартолец, Папагіаннопулос, Нельсон, Ов'єдо - Стаге, Йенсен, Гонсалвес Родрігес, Фішер - Дарамі, Сотеріу

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