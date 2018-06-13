Контррозвідка США застерігає вболівальників ЧС-2018

Агент ФБР і офіцер контррозвідки США Вільям Еваніна радить американцям, котрі збираються в Росію на чемпіонат світу з футболу 2018 року, бути гранично обережними у використанні своїх електронних девайсів.

На думку контррозвідника, російські спецслужби можуть зламати гаджети і викрасти всю інформацію, яка на них знаходиться, повідомляє агентство Reuters.

Фахівці американських спецслужб впевнені, що побоюватися варто кожному американському вболівальнику. Еванін стверджує, що ризику злому піддаються навіть ті вболівальники, що не володіють важливою інформацією.

Відзначимо, що в Кремлі озвучили імена гостей, який відвідають відкриття чемпіонату світу 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянкам порадили утриматися від сексу з іноземними гостями мундіалю-2018.