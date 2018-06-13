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Чемпіонат світу 2018
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Контррозвідка США застерігає вболівальників ЧС-2018

1.1тЧитати новину російською

Агент ФБР і офіцер контррозвідки США Вільям Еваніна радить американцям, котрі збираються в Росію на чемпіонат світу з футболу 2018 року, бути гранично обережними у використанні своїх електронних девайсів.

На думку контррозвідника, російські спецслужби можуть зламати гаджети і викрасти всю інформацію, яка на них знаходиться, повідомляє агентство Reuters.

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Фахівці американських спецслужб впевнені, що побоюватися варто кожному американському вболівальнику. Еванін стверджує, що ризику злому піддаються навіть ті вболівальники, що не володіють важливою інформацією.

Відзначимо, що в Кремлі озвучили імена гостей, який відвідають відкриття чемпіонату світу 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянкам порадили утриматися від сексу з іноземними гостями мундіалю-2018.

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Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
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