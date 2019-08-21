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Коноплянку "забракували" в Туреччині — ЗМІ

2.6т Читати матеріал російською

Трансфер українського півзахисника Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в турецький "Бешикташ" перебуває під загрозою зриву, повідомляє турецький журналіст Futbol Merkez Ертан Сюзгун.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

twitter.com

За інформацією журналіста, яку він опублікував у своєму Twitter, нині керівництво "Бешикташа" вирішило відмовитися від послуг українця і повністю припинило всі переговори щодо переходу. Водночас у стан стамбульських "Орлів" переходить хавбек "Тоттенхема" Жорж-Кевін Нкуду.

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Нагадаємо: інші турецькі ЗМІ раніше повідомляли, що перехід Коноплянки в "Бешикташ" практично відбувся, і українець 21 серпня пройде медобстеження та підпише 4-річний контракт з клубом. За твердженнями стамбульської преси, зарплата Коноплянки становитиме 2,5 млн євро на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер Андрій Лунін вперше відреагував на вихід з "Реала".

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
Бешикташ Стамбул ФК Шальке-04
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40 tetigistus
40 tetigistus
Надо больше играть и меньше болтать.
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