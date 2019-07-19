Коноплянку і Луніна хочуть "кинути": топ-новини українців на футбольному ринку

Трансферний ринок в розпалі, національні чемпіонати вже готуються до старту, і клуби якраз укладають найсмачніші угоди. І не без українських "смаколиків".

Днями Руслан Малиновський вже порадував уболівальників мега-перехдом в Італію, але на підході не менш гучні угоди - Євген Коноплянка спокушає "Фенербахче" і "Бешикташ", а Андрій Лунін знову покине "Реал" Мадрид. OBOZREVATEL розповідає, хто, куди і чому переходить з українських гравців і яких сюрпризів чекати від наших зірок.

Новини Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

Пробіжить по основним питанням:

- Яким вийшов і кого здивував трансфер Малиновського, який став одним з рекордних для "Аталанти"?

- Навіщо "Бешикташ" "каламутить воду" в стосунках Коноплянки і "Фенербахче"?

- Куди знову їде з "Реала" Андрій Лунін?

- Турецький клуб хоче запросити ще одного гравця збірної України?

Руслан Малиновський - в чемпіонаті Італії! Нова сторінка в історії українського футболу, коли наш вихованець потрапляє в топ європейського футболу. В результаті й сам трансфер викликав чималий резонанс.

Руслан Малиновський (ліворуч) twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта" таки дотиснула "Генк" і сторгувалася ціною за Малиновського, але Руслан все-одно вийшов одним з найдорожчих гравців "бергамасків". Італійці заплатили за нього 13,7 млн. євро, а вище стоїть тільки трансфер форварда Мюріель (15 млн.) та оренда нападника Сапати з "Сампдорії" (14 млн.). До того ж, українцеві досить щедро "насипали" зарплату в 1 млн. євро, відразу чимало підвищивши гравцеві статус.

Але з іншого боку трансфер Малиновського у багатьох викликав сумніви, що українцеві немає місця в основі нинішньої "Аталанти". Підстав припускати це вистачає, проте сам рівень гравця і варіативність Гасперіні дозволяють футболістові й тренерові прийти до "середнього арифметичного". Ну і не дарма ж перейти в "Аталанту" Руслану радив сам Андрій Шевченко.

Але якщо Малиновський вже видихнув після своєї напруженої трансферної саги, то Євген Коноплянка в самій напрузі. Хоча з робочою візою вже питань не виникає - Туреччина, а сам футболіст заявив, що не поїде в Росію або Китай.

Євген Коноплянка (ліворуч)

Ось тільки підписаного контракту все немає й немає. По всій інформації, клубну футболку з прізвищем Коноплянки вже підготував "Фенербахче", але вимальовується картина, що клуб ніяк не може узгодити цифри що з "Шальке", що з самим гравцем. Німцям запропоновано 3-4 млн. євро, але ті нібито хочуть 10 (щоб хоч якось відбити витрачені на Коноплянку гроші при покупці в "Севільї"). Плюс і сам українець при переході до Туреччини явно повинен піти на зниження зарплати - питання тільки, на яке зниження?

Що цікаво, в процесі всієї тяганини з "Фенербахче" з'явилася інформація про можливий перехід Євгена в "Бешикташ". Хоча раніше сам президент "Орлів" відкрито заявив, що роками працював над трансфером Коноплянки, але той не хотів їхати до Туреччини. Не хотів, не хотів, а тепер захотів? Ситуація залишається дуже туманною, з огляду на специфіку ведення справ турецьких клубів - Коноплянка може переходити в "Фенербахче" (або "Бешикташ") ще місяць, так в підсумку і не перейшовши.

Невизначеність настає також і в кар'єрі Андрія Луніна. В черговий раз, по другому колу - українець повернувся в "Реал" після оренди, поїхав з "галактікос" на збори, але тепер знову може відправитися в оренду.

Андрій Лунін

"Воротарські" пристрасті в королівському клубі тривають - незважаючи на те, що Люка Зідан, син головного тренера і конкурент Луніна, вже поїхав в оренду, в Мадриді залишається Кейлор Навас. Колумбієць не особливо хоче залишати "Реал", а Зінедін Зідан, схоже, не хоче розлучатися з Навасом. Це автоматично спонукає Луніна на місце третього кіпера, що категорично не влаштовує українця.

Тому вихід все той же - оренда. А тут як раз в "Бетіс" йде основний голкіпер, і севільці починають екстрено шукати йому заміну (хоча вчора "Бетіс" вже підписав нового молодого іспанського кіпера Мартіна). Але в "Реалі" з Луніним поки взяли паузу - позиції Наваса все ще незрозумілі до кінця, а українець вже досяг того рівня, що може грати не в сіренькому середняці Примери, а в одному з передових клубів топ-чемпіонату.

А тим часом турки в Стамбулі не дрімають та готові перетягувати все нових гравців з нинішнього українського авангарду. Поки "Фенербахче" і "Бешикташ" говорять про Коноплянку, ще один стамбульський гранд "Галатасарай" націлився на Романа Яремчука.

Роман Яремчук

Як повідомляє Sport.ua, "Галасарай" ще взимку робив пропозицію бельгійському "Генту", де зараз грає Роман, але тоді клуби не змогли домовитися. Зараз у турків більше часу і бажання підсилитися перед Лігою чемпіонів, тому стамбульці знову взялися за запрошення Яремчука, схиляючи до трансферу як "Гент", так і самого футболіста. Хоча разом з цим, за повідомленнями турецьких ЗМІ, "Галатасарай" вже розглядає кандидатуру відомого колумбійського нападника Радамеля Фалькао.

Чого очікувати в найближчий тиждень?

- Перехід Коноплянки вже заслуговує на звання "саги", яка затягується і напевно обросте новими чутками

- У Луніна з'являться нові варіанти оренди, і не тільки з Іспанії

- Яремчук викличе інтерес не тільки у "Галатасарая"

Кращі трансфери українців цього літа

- Руслан Малиновський (хавбек, 26 років): "Генк" (Бельгія) - "Аталанта" (Італія)

- Олександр Караваєв (захисник/півзахисник, 27 років): "Зоря" - "Динамо" Київ

- Едуард Соболь (захисник, 24 роки): "Яблунець" (Чехія) - "Брюгге" (Бельгія)

- Сергій Мякушко (півзахисник, 26 років): "Карпати" - "Алькоркон" (Іспанія)

- Андрій Цуріков (захисник, 26 років): "Олександрія" - "Яблунець" (Чехія)

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!