Коноплянка зламав букву в "Шахтарі", святкуючи чемпіонство

Український футболіст "Шахтаря" Євген Коноплянка потрапив в курйозну ситуацію під час святкування чемпіонства на НСК "Олімпійський" в Києві.

Гравець збірної України випадково зламав букву в слові "Шахтар".

На епізод звернув увагу відомий телеведучий і гарячий фанат "Шахтаря" Андрій Бедняков, розмістивши у себе в Instagram відповідне відео.

"Саня, ти навчив?!", – підписав ролик Бедняков, посилаючись на те, що Зінченко впустив кубок чемпіона АПЛ під час свого першого святкування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов, а клуб показав, що творилося в роздягальні під час святкування чемпіонства.