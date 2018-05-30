Коноплянка жорстко познущався над партнером по збірній України

Футболіст збірної України Євген Коноплянка познущався в літаку над сплячим партнером по національній команді, Олександром Зінченком.

У себе в Instagram Євген виклав відео зі сплячим приятелем.

"Що трапилося? Втомився маленько? Сезон був просто насичений? Ну нічого набирайся сил, набирайся. Молодий організм, швидко вiдновиться", - потролліть партнера по команді Євген.

Нагадаємо, що Зінченко разом з "Манчестер Сіті" виграв чемпіонат Англії.

Пізніше "городяни" приїхали в Україну, щоб незвично привітати Олександра з титулом.