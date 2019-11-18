Коноплянка заступився за Ракицького, який поїхав до Росії

Лідер збірної України Євген Коноплянка негативно оцінив відсутність у команді захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького.

На думку півзахисника "Шахтаря", який поїхав до Росії ексфутболіст "гірників" значно посилив би потенціал команди Андрія Шевченка.

Ярослав Ракицький та Євген Коноплянка ФФУ

"Звичайно, без Ракицького збірна щось втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганно точні, немов керовані лазерним променем паси? Як би ми зараз добре не грали, його все одно не вистачає. Крім того, що Ракицький чудовий футболіст, він ще вірний друг і чудова людина", – сказав Коноплянка в інтерв'ю журналу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослав Ракицький оголосив про завершення міжнародної кар'єру після того, як перестав отримувати виклик до національної команди через трансфер в "Зеніт".

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