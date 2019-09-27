Коноплянка забив перший гол за "Шахтар" - опубліковано відео

Донецький "Шахтар" у стартовому матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв полтавську "Ворсклу". Зустріч у Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 4:0.

Поєдинок пройшов без натяку на інтригу. Вже з перших секунд донецькі футболісти мали величезну перевагу в контролі м'яча, але лише раз загострили ситуацію, де Дентіньо міг відкривати рахунок з убивчої позиції.

"Ворскла" повністю забула про атаки, до 32-ї хвилини вдало справляючись з нападом господарів. Після того, як чемпіон світу U-20 Валерій Бондар забив свій перший гол за основну команду "Шахтаря", полтавці посипалися.

Другий тайм почався з гольового дебюту Євгена Коноплянки. Кані зіграв у ногу Додо і Євген, виконуючи покарання, чітко розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Після цього "Шахтар" забив іще два голи, оформивши розгромну перемогу.

"Шахтар" – "Ворскла" 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 32 Бондар, 2:0 – 50, пенальті Коноплянка, 3:0 – 72 Алан Патрік, 4:0 – 77 Мораес.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Додо, Матвієнко, Бондар, Дентіньо (Мораес, 71), Степаненко (Коваленко, 67), Коноплянка, Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Алан Патрік.

Ворскла – Ткаченко, Сапай, Чеснаков, Баєнко, Артур (Якубу, 60), Петрович (Челядин, 81), Саків, Ндіайе, Габелок, Кані, Хеба (Васін, 64).

Попередження: Артур (5), Баєнко (55).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня "гірники" здобули виїзну перемогу над "Десною" в 8-му турі УПЛ. Поєдинок у Чернігові завершився з рахунком 0:1.

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