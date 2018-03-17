Коноплянка в поїзді проспав зупинку і йому довелося їхати на матч 220 км на таксі

Спортивний директор "Шальке" Крістіан Хайдель розповів курйозну історію, яка трапилася з українським футболістом Євгеном Коноплянкою.
За словами функціонера гравець збірної України, який виступає за команду з Гельзенкірхена з серпня 2016, проспав зупинку поїзда в Вольфсбурзі напередодні виїзного матчу в листопаді 2016 року.
"Ми немов в дитячому саду перерахували гравців на платформі після зупинки поїзда. Був відсутній один", - зазначив Хайдель в інтерв'ю Bild .
У той же час спортдир "кобальтових" не зміг згадати, чому ніхто не розбудив українського півзахисника, але уточнив, що Євгену довелося повертатися 220 км на таксі з Берліна, щоб встигнути на матч.
Нагадаємо, що в тому матчі "Шальке" здобув перемогу з рахунком 1: 0. Коноплянка всю гру просидів в запасі.
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