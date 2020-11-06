Коноплянка розповів, чого не можна допустити "Шахтарю" в матчі з "Динамо"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що його команді ні в якому разі не можна програвати в матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти "Динамо".

Як повідомляє сайт телеканалів "Футбол 1/2/3", на думку українця, "гірники" не можуть допустити поразки в цьому поєдинку, оскільки тоді відставання від київського клубу в таблиці складе вже сім очок. Він також зізнався, що його дуже засмучує ситуація з коронавірусом, яка заважає не тільки в спорті, але і в повсякденному житті.

"Турбує, що цей вірус заважає. Не тільки спорту, а й життю в цілому. Ніхто не міг уявити, що таке може трапитися. Але потрібно з цим змиритися та намагатися уникати цих захворювань. Коронавірус псує це задоволення від перегляду футболу. У "Динамо" зараз немає половини команди. У будь-якому випадку я впевнений, що гра буде цікавою та захоплюючою. Це буде гра не за три, а за шість очок. Не можна ні в якому разі програвати тому, що буде вже великий відрив і буде важко наздогнати "Динамо". Потрібно зосередитися на цій грі та досягнути потрібного результату", – розповів Коноплянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між киянами та "гірниками" відбудеться в неділю, 8 листопада. Спортивні аналітики визначили фаворита цього протистояння.