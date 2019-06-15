Коноплянка прийняв пропозицію: ЗМІ назвали новий клуб українця

Український футболіст німецького "Шальке" Євген Коноплянка продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче".

Євген Коноплянка

За інформацією Hurriyet.com.tr, півзахисник збірної України прийняв пропозицію "канарок" і підпише з ними контракт терміном на три роки.

"Фенербахче" залишилося домовитися про трансфер з німецькою командою. За неофіційною інформацією сума угоди складе 4 мільйони євро.

Нагадаємо, що Євген ще 11 квітня прийняв рішення покинути клуб з Німеччини. Пізніше головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявив, що українець не вписується в його тактичну схему.

Минулої зими Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ", однак в останній момент трансфер був заблокований головним тренером стамбульського клубу.

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