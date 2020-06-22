Коноплянка втрапив у курйоз: спортивні підсумки 21 червня

Олександр Чеканов Футбол 09:20, 22.06.2020 Оновлено: 09:43, 22.06.2020

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка втрапив у курйозну ситуацію під час святкування чемпіонства, а Дар'я Білодід знялася в ефектній фотосесії.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 21 червня.

Крім того, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний продемонстрував, як уникають штрафів за порушення ПДР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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