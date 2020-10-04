Коноплянка отримав розрив стегна

Український футболіст "Шахтаря" Євген Коноплянка в найближчі два місяці не зможе допомогти своїй команді.
Як повідомляє телеканал "Футбол", у 31-річного півзахисника діагностований розрив переднього м'яза стегна. Травму гравець збірної України отримав у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату країни в Прем'єр-лізі проти львівського "Руху".
Таким чином Євген пропустить товариський поєдинок 7 жовтня в Сен-Дені проти Франції, матч 3-го туру Ліги націй 10-го числа проти Німеччини і зустріч 13 жовтня в 4-му турі Ліги націй з Іспанією.
Нагадаємо, що 25 вересня Telegram-канал "Бий-біжи" повідомив про нібито рішення Коноплянки покинути "Шахтар". За інформацією ЗМІ, Євген сказав генеральному директору "гірників" Сергія Палкіна, що не бачить більше себе в команді.
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