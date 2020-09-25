Коноплянка оголосив, що хоче піти з "Шахтаря" – ЗМІ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка висловив бажання залишити донецький "Шахтар".

Про це футболіст повідомив генеральному директору "гірників" Сергію Палкіну після нічийної гри команди з "Рухом" у другому турі УПЛ, пише Telegram-канал "Бий-біжи".

За даними джерела, після невдалої гри з львівським клубом, в якій Євген отримав травму, він зустрівся з Палкіним і оголосив про те, що готовий залишити "Шахтар". За словами Коноплянки, він почав шукати з агентом новий варіант продовження кар'єри.

При цьому тренер "гірників" Луїш Каштру нібито незадоволений формою 30-річного футболіста.

Відзначимо, що Коноплянка перейшов у "Шахтар" у вересні минулого року. За цей час він зіграв 34 матчі, в яких забив п'ять голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" не зміг обіграти "Рух" у перенесеному матчі другого туру Прем'єр-ліги, відігравшись в меншості.