Коноплянка може перейти в український клуб: відомі деталі

Півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка близький до переходу в донецький "Шахтар". Цю інформацію повідомив авторитетний італійський журналіст Джалука Ді Марціо.
Євген Коноплянка
"Коноплянка близький до переходу в "Шахтар", — написав ді Марціо в Твіттері.
#Konoplyanka vicino allo @FCShakhtar @ kono10official- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 1. september 2019
Можливий трансфер може пройти в понеділок, 2 вересня. Це останній день трансферного вікна в Україні.
Спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер у кінці серпня заявив, що український хавбек, можливо, залишиться в Гельзенкірхені й відновить тренування з командою.
"Не думаю, що якісь гравці ще залишать "Шальке". Однак точно можна буде сказати після 2 вересня", — зазначив Шнайдер.
Коноплянка пропустив передсезонну підготовку з "Шальке" через пошук нового клубу.
Повідомлялося про інтерес до футболіста з боку "Бешикташа", проте перехід так і не відбувся. Також Євген міг опинитися в італійській Серії А.
Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Шахтаря" зробив заяву про те, що може залишити клуб.
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