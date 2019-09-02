Коноплянка може перейти в український клуб: відомі деталі

Півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка близький до переходу в донецький "Шахтар". Цю інформацію повідомив авторитетний італійський журналіст Джалука Ді Марціо.

Євген Коноплянка

"Коноплянка близький до переходу в "Шахтар", — написав ді Марціо в Твіттері.

Можливий трансфер може пройти в понеділок, 2 вересня. Це останній день трансферного вікна в Україні.

Спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер у кінці серпня заявив, що український хавбек, можливо, залишиться в Гельзенкірхені й відновить тренування з командою.

"Не думаю, що якісь гравці ще залишать "Шальке". Однак точно можна буде сказати після 2 вересня", — зазначив Шнайдер.

Коноплянка пропустив передсезонну підготовку з "Шальке" через пошук нового клубу.

Повідомлялося про інтерес до футболіста з боку "Бешикташа", проте перехід так і не відбувся. Також Євген міг опинитися в італійській Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Шахтаря" зробив заяву про те, що може залишити клуб.

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