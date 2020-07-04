Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка відзначився чудовим ударом в матчі 29-го туру УПЛ проти "Динамо".

На 39-й хвилині 30-річний вінгер втік від захисників, в своєму фірмовому стилі змістився в центр і відправив м'яч у кут. М'яч залетів у сітку від штанги, без шансів для Бойко.

Для Євгена це став другим м'ячем киянам в кар'єрі. Перший гол був забитий 10 років тому – 18 квітня 2010-го, коли футболіст грав у складі "Дніпра".

Всього в цьому сезоні Коноплянка забив 5 м'ячів і зробив 5 асистiв в 28 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 29-го туру "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.