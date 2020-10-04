Конопля допоможе збірній України з футболу в матчах Ліги націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на жовтневі матчі з Францією, Німеччиною та Іспанією викликав футболіста чернігівської "Десни" Юхима Коноплю.

Для 21-річного захисника, який раніше був викликаний на збір української "молодіжки", це дебютне запрошення до головної команди країни.

Юхим Конопля викликаний в збірну України Facebook УАФ

Конопля рік тому разом з молодіжною збірною України виграв чемпіонат світу з футболу, який пройшов в Польщі.

Нагадаємо, що 7 жовтня в Сен-Дені збірна України проведе товариський матч проти Франції. 10-го числа наша команда в 3-му турі групового раунду Ліги націй в Києві прийме Німеччину, а 13 жовтня в 4-му турі Ліги націй зіграє з Іспанією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, який отримав травму і не зможе допомогти збірній України, головний тренер "синьо-жовтих" викликав до складу національної команди півзахисника "Ференцвароша" Олександра Зубкова.