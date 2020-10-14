Конкуренти по групі Ліги націй зіграли на користь України

Збірна Німеччини змогла вирвати нічию в матчі 4-го туру Ліги націй проти Швейцарії. Поєдинок завершився з рахунком 3:3, що значно поліпшило шанси команди України посісти підсумкове друге місце.

Після 4 турів в групі 4 Ліги А з 7 очками лідирують іспанці. Україна і Німеччина ділять 2-3 сходинку (6 пунктів), але "синьо-жовті" розташовані нижче, так як в програли в очній зустрічі в третьому турі.

Замикає квартет Швейцарія у якій в активі 2 бали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.