Російського конкурента Малиновського назвали найгіршим гравцем "Аталанти"

Журналісти авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport поставили російському футболістові "Аталанти" Олексію Міранчуку найнижчу оцінку за матч 14-го туру чемпіонату Італії проти "Болоньї".

Конкурент по позиції українця Руслана Малиновського вийшов на заміну в перерві за рахунку 2: 0 на користь "Аталанти". Півзахисник збірної Росії зіграв 45 хвилин, отримавши оцінку 5 з 10, що стало найгіршим показником у команді.

"Привид на полi", – написали італійські журналісти. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Оцінки за матч La Gazzetta dello Sport

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Олексій Міранчук забив дебютний гол за "Аталанту" через вісім хвилин після першого виходу на полi в складі команди в матчі Ліги чемпіонів проти "Мідтьюланна".

Відзначимо, що в "Аталанті" може продовжити кар'єру гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко. За інформацією ЗМІ, перехід ймовірно відбудеться вже в зимове трансферне вікно, а не влітку 2021 роки, як передбачалося раніше.