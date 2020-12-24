Російського конкурента Малиновського назвали найгіршим гравцем "Аталанти"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Олексій Міранчук

Журналісти авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport поставили російському футболістові "Аталанти" Олексію Міранчуку найнижчу оцінку за матч 14-го туру чемпіонату Італії проти "Болоньї".

Конкурент по позиції українця Руслана Малиновського вийшов на заміну в перерві за рахунку 2: 0 на користь "Аталанти". Півзахисник збірної Росії зіграв 45 хвилин, отримавши оцінку 5 з 10, що стало найгіршим показником у команді.

"Привид на полi", – написали італійські журналісти. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Оцінки за матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Олексій Міранчук забив дебютний гол за "Аталанту" через вісім хвилин після першого виходу на полi в складі команди в матчі Ліги чемпіонів проти "Мідтьюланна".

Відзначимо, що в "Аталанті" може продовжити кар'єру гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко. За інформацією ЗМІ, перехід ймовірно відбудеться вже в зимове трансферне вікно, а не влітку 2021 роки, як передбачалося раніше.

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